القيادة الفلسطينية تدرس عقد المجلس الوطني بمقر الجامعة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- كشف قيادي فلسطيني النقاب عن طرح أفكار لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد "سبق وعقد المجلس الوطني عام 1974 في الجامعة العربية، لجمع العرب حول القضية الفلسطينية، ورسالة لهم للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في كل محطات مواجهتهم مع الاحتلال".

وأضاف في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، "العمل جارٍ لاجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لانعقاد المجلس الوطني ، وندعو حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لحضور أعمالها".

وكانت حركة (فتح) أعلنت عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في غضون 3 أشهر من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.

وقال خالد "اللجنة التحضيرية كانت تشكلت بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي راعت في ذلك تقاليد وأعراف متبعة، وسوف تلتئم في الخارج لتمكين الجميع من الحضور". وأضاف "تتشكل هذه اللجنة (التحضيرية) من رئيس المجلس الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية او من في حكمهم ، وكذلك من عدد من الشخصيات المستقلة".

وأشار الى أنه يتم إعداد الملفات الضرورية لنجاح المجلس الوطني، وفقًا لقواعد الديمقراطية التوافقية، التي "يجب أن تحكم عمل منظمة التحرير وهيئاتها ومؤسساتها".

وقال "في مقدمة اهتمام اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني إقناع حماس والجهاد بالمشاركة فيها، حيث يعكس ذلك الإرادة الفلسطينية للذهاب موحدين إلى مجلس وطني على طريق إنهاء الانقسام".

الا أنه اضاف "ولكن يجب أن يكون هناك سقف زمني لعمل اللجنة التحضيرية، علما أن مشاركة حماس والجهاد الإسلامي، يختصر الزمن والمسافة لانعقاد المجلس الوطني".