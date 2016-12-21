ألفانو يزور لندن ويلتقي نظيره جونسون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجلينو ألفانو انطلق في زيارة الى العاصمة البريطانية لندن.

ونقل بيان لمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، الأربعاء، تصريحات للوزير ألفانو على هامش لقائه مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، حيث قال "إن أحداث الساعات الأخيرة في برلين، تركيا والأردن، كافية جدا لتوضيح أن الأمن والسلام يبقيان قيمتين ثمينتين علينا مواصلة السعي للمحافظة عليهما معا"، وذلك "بغض النظر عن القضايا المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي".

هذا وقد استُقبل ألفانو بمقر الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وهو أمر استثنائي بالنسبة لوزير خارجية مثله، ترأس وزارة الداخلية سابقا. وعلى غرار جونسون، أكد ألفانو أن "المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي، لكن ليس أوروبا".

وبشأن المفاوضات بين لندن وبروكسل، ذكر وزير الخارجية الإيطالي أن "كل شيء سيجري بموجب المادة 50″ في معاهدة لشبونة وبدء اجراءات خروج بريطانيا من التكتل الموحد، لكن "ايطاليا أيضا تريد أن تكون المفاوضات ودية وواضحة، تسير وفقا للقواعد والمعاهدات".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن " التعاون مع بريطانيا لأجل السلام والأمن في أوروبا يبقى نقطة دالة حتى في مرحلة الانتقال نحو خروج بريطانيا من الإتحاد"، واختتم بالقول إن "لدينا قضايا رئيسية عديدة علينا الإهتمام بها معا"، من "الأمن الدولي حتى التعاون في منطقة المتوسط بشأن الهجرة"، وكذلك "التدخلات في أفريقيا، التي من شأنها المساعدة على ردع مهربي البشر".