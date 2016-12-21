مصدر دبلوماسي أوروبي: إعلان موسكو سيستأنس بالقرار 2254 ولن يلتزم به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما -كشف مصدر دبلوماسي أوروبي مُطّلع على مجمل عمل فريق المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا، عن وجود قلق أممي من إعلان موسكو، كون الروس أكّدوا خلال المشاورات المتعلقة به بين تركيا وإيران أن موسكو وطهران وافقتا على "الاستئناس" بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254، وتأييد بعض بنوده لا كلّها.

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن تركيا "أصرّت على أن يشير الإعلان للقرار الأممي 2254، وتم إدراجه لكن روسيا وإيران حرصتا على أن لا يكون مُلزماً ولا وحيداً لحل الأزمة السورية، وتم الحديث عن أنه سيكون قراراً مرجعياً للاستئناس به، وسيتم دعم خطوات الأمم المتحدة للمساعدة في تنفيذ بعض بنوده فقط، لا كلها"، وفق تعبيره.

ويشير إعلان موسكو الذي صدر الثلاثاء بعد اجتماع ثلاثي روسي – تركي – إيراني إلى أن "إيران روسيا وتركيا على قناعة تامة بأن الاتفاقية المذكورة ستساعد على إعطاء الزخم اللازم لاستئناف العملية السياسية في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254″.

ويؤيد القرار 2254، الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2015، بيان جنيف لعام 2012، وكذلك بياني فيينا، كأساس لانتقال سياسي في سورية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، وتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما يُطالب بأن توقف جميع الأطراف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.