الرئاسة المصرية: روسيا تستأنف قريبا الرحلات الجوية للقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت الرئاسة المصرية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره عبد الفتاح السيسي ان "الجانب الروسي يعتزم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين القاهرة وموسكو قريباً، وذلك في ضوء ما خلصت إليه التقييمات الأمنية والفنية التي تعاون بشأنها الجانبان المصري والروسي".

وكانت الرحلات الجوية قد توقفت عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وهو عمل تبنته في وقت لاحق ما تسمى بـ"ولاية سيناء" المبايعة لتنظيم الدولة (داعش)

وذكرت الرئاسة ان السيسي، الذي أجرى اتصالا هاتفيا الاربعاء معزيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل السفير الروسي في أنقرة، أعرب "عن تضامن مصر مع روسيا، قيادةً وشعباً، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة قوى الإرهاب الآثم ومساعيها لزعزعة استقرار الدول وترويع الأبرياء. كما أكد الرئيس على أن "الأحداث الإرهابية التي وقعت في أماكن متفرقة حول العالم خلال الفترة الماضية تؤكد مُجدداً أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات فعّالة في هذا الاتجاه".

وأضاف البيان "من جانبه، عبر الرئيس الروسي عن شكره وتقديره لتعازي ومواساة السيد الرئيس، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وأهمية العمل على تنميتها بمختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".

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