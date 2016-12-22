نتنياهو يطلب من امريكا استخدام الفيتو ضد مشروع قرار الاستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رام الله – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى وقف الإستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف نتنياهو في بيان فجر الخميس أن "على الولايات المتحدة أن تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار المعادي لإسرائيل، والذي سيطرح اليوم في مجلس الأمن".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على مشروع القرار الفلسطيني الذي وافق العرب على تقديمه إلى المجلس بمساندة من السعودية.

ويؤكد مشروع القرار أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي"، ويطالب إسرائيل، "السلطة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". كما "يشدد مشروع القرار بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصاً في النشاطات الاستيطانية".

وكذلك "يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها، بما يشمل بناء المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة وضم الأرض بالأمر الواقع، وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".