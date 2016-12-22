وزيرة الدفاع الإيطالية: مخاطر الإرهاب يمكن أن تأتي من أي مكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي أنه "لا يمكننا الإستهانة بأية إشارة وعلينا أن نأخذ بعين الإعتبار إمكانية قدوم المخاطر من أي مكان"، أي من جانب اللاجئين أيضا، لكن ليس هذا وحسب".

وأضافت الوزير بينوتّي في تصريحات متلفزة، أن "علينا تأمين رقابة بـ360 درجة، وسيكون من الخطأ تصور إمكانية أن يأتي الخطر من نقطة واحدة فقط". وشددت القول إن "هدفنا هو منع وتجنب أي خطر".

وتابعت "بعد نيس وبرلين، وعلى الرغم من الإختلاف في الحالات، فإن ما حدث في أنقرة، جعلنا نشهد أحداثا تنتشر في قلب أوروبا، وتستخدم الوسائل الأكثر شيوعا"، حيث "سُرقت شاحنة من أحد المستودعات لتنفيذ مجزرة مروعة".

وذكرت وزيرة الدفاع أنه "منذ أن أطلقت (الخلافة) من الموصل، قبل بدء عمليات تحرير المدينة، نوعاً من لعنة ضد كل من يعتبر عدواً للتنظيم، شرع عدد من الناس خلقوا في بيئات مختلفة، وسائل لخلق الرعب والمآسي والموت"، مشيرة الى أن "فكرة إرهاب يصبح دولة ويطلق نوعا من الحرب ضد جميع الحضارات الأخرى، وفي هذه الحالة في قلب أوروبا بشكل خاص، تتغذى من حقيقة أن الخلافة أصبحت كيانا".

وخلصت الوزيرة بينوتّي الى القول إن "هزيمة تنظيم (داعش) في العراق وسورية، وكذلك في سرت التي تمت السيطرة عليها أخيرا، يمثل أمرا بالغ الأهمية"، لأن "هناك صلة واضحة بين كل ما يحدث هنا، وإطلاق إعلانات الموت والإرهاب من هناك".