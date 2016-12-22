تهنئة مفاجئة للبابا من خلال برنامج متلفز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – فاجأ البابا فرنسيس مشاهدي برنامج متلفز بمداخلة على الهواء لتهنئة الناس بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقد قام البابا بمداخلته خلال برنامج (أونو ماتّينا) الذي يُبث على قناة (راي1) الوطنية، قائلا "أتمنى لكم عيد ميلاد مسيحي، كالعيد الأول، الذي أراد فيه الله أن يقلب مقاييس العالم"، حيث "تجسد في شخص طفل صغير في اسطبل ليكون مع الصغار والفقراء والمهمشين".

ونقلت إذاعة الفاتيكان قول البابا في المداخلة، "إن الصغر في هذا العالم يمتمثل بمحبته وعبادته لإله المال"، فـ"ليساعدنا عيد الميلاد على رؤية صغر هذا الإله الذي قلب القيم الإجتماعية"، واختتم بالقول "اتمنى لكم عيد ميلاد مقدس وسعيد، ولذلك أعانق الجميع".