استمرار الجدل بين المفوضية وبلجيكا بشأن تسجيل معطيات المسافرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء



بروكسل – يستمر الجدل بين المفوضية الأوروبية والسلطات البلجيكية بشأن كيفية تطبيق الأخيرة للتشريع الأوروبي حول إقامة سجل لجمع البيانات والمعطيات الشخصية للمسافرين في أوروبا.

فبينما يحصر التشريع الأوروبي سجل بيانات المسافرين، المعروف إعلاميا بـ (بي إن آر)، بالمسافرين جواً فقط، تريد بلجيكا تطبيقه على كافة وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، ما أثار امتعاض العديد من الدول وشركات النقل الخاصة التي تستخدم الأراضي والموانئ البلجيكية.

وفي هذا الصدد، ترى المفوضية الأوروبية أن إقامة سجل لجمع معطيات المسافرين جواً في أوروبا، يعتبر أداة فعالة في مجال محاربة الإرهاب، "ولذلك نحن نشجع كافة الدول الأعضاء على تبنيه وادخاله في تشريعاتها في موعد أقصاه آيار / مايو 2018″، حسب كلام المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية.

وأشارت توفيه إرينست، إلى أن المفوضية تتابع النقاش مع السلطات البلجيكية المعنية حول رغبة الأخيرة توسيع السجل ليشمل معطيات جميع المسافرين براً وبحراً وجواً.

ورحبت المتحدثة بالتزام السلطات البلجيكية بإجراء مشاورات مع الدول المجاورة وشركات النقل وكافة الأطراف المعنية بالأمر قبل إتخاذ القرار النهائي، وقالت "نحن نأخذ بعين الاعتبار مخاوف السلطات البلجيكية".

ولكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى تفاهم يرد على تطلعات كافة الأطراف، مشيرة أن الهدف يبقى التوصل إلى إقامة اتحاد أمني أوروبي صلب ومستدام.

هذا وكان وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، قد عقد اجتماعاً في الخامس من الشهر الجاري مع مسؤولي المفوضية للتشاور حول هذا الأمر.

ولا يعتبر هذا الجدل حديث العهد، فطالما عبرت بلجيكا، عن رغبتها في جمع معطيات كافة المسافرين الذين يستخدمون مطاراتها أو أراضيها أو أجواءها، بعكس ما نص عليه التشريع الأوروبي حول ال بي إن آر، وهو الأمر الذي أثار غضب بعض شركات النقل البري، التي هددت بالمقاطعة وتعديل سير الرحلات البرية، في حال تم إقرار سجل معطيات مسافرين على " الطريقة البلجيكية".

كما تعارض العديد من الدول التوجه البلجيكي، واصفة إياه بـ"المغالاة".

وكان البرلمان الأوروبي قد اعترض على إقامة هذا السجل على مدى سنوات سنوات، بسبب خشيته من تأثيره السلبي على الحياة الخاصة للمواطنين، ولكنه "إستسلم" في النهاية، خاصة بعد هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ويسمح هذا السجل للسلطات الدول الأعضاء بجمع معطيات تتعلق بهوية المسافرين وطريقة دفع ثمن بطاقة الطيران ووجهاتهم الفرعية والنهائية، وتقاسمها مع الدول الأخرى بناء على آليات محددة.