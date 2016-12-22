الأقباط الكاثوليك: قداس عيد الميلاد بموعده والغاء مظاهر الإحتفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية القبطية، الاب رفيق جريش، إن "قداس عيد الميلاد سوف يقام ليل السبت المقبل في موعده"، حسب التقويم الكاثوليكي، "بكنيسة مدينة نصر (شرق القاهرة) مع الغاء كافة المظاهر الإحتفالية المصاحبة".

وأضاف الأب جريش في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، "لا نستطيع ان نلغي القداس، لكن قمنا بالغاء المظاهر الإحتفالية تضامنا مع عائلات الشهداء، خاصة وان من بين الشهداء 6 طالبات من الأقباط الأرثوذكس ومدرِّسة، كنَّ في المدارس الكاثوليكية".

وقد قتل 25 شخصا وأصيب 40 آخرون في انفجار عبوة ناسفة وقع بقاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بحي العباسية أثناء قداس الأحد الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وحول الإجراءات الامنية حول الكنائس بمناسبة أعياد الميلاد اكتفى جريش بالقول إن "هناك ثمة تأمين مشدد مثل كل عام".