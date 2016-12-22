وزير الداخلية الإيطالي يطالب بتغيير الاستراتيجية الأمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب وزير الداخلية الإيطالي بأن "يكون هناك تغييراً في الاستراتيجية الأمنية"، وذلك "في محاولة لمواجهة التهديدات التي لا يمكن التنبؤ به تماما".

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس، علّق وزير الداخلية ماركو مينّيتي، على الهجوم الذي وقع في برلين، مطالباً بـ"نموذج دفاعي يشرك جميع القوى الإقليمية، من المحافظ حتى رئيس البلدية، مرورا بالشرطة المحلية"، لذلك "لن تكون هناك قوائم بأهداف متماثلة في جميع أنحاء إيطاليا"، بل "تدابير تتكيف مع واقع الأقاليم والبلديات التي تختلف فيما بينها ويجب أن تعامل على هذا النحو".

وأبدى مينّيتي تأييده للقرار المنبثق عن لجنة التحليل الاستراتيجي، للحد الأقصى من تقييد حركة الشاحنات والحافلات ووسائل النقل الثقيلة، وكذلك تحميل وتفريغ البضائع"، لكنه أشار إلى أن "الأمر لن يكون ممكنا إلا إذا تعاون الجميع على تحديد نقاط الضعف المحتملة، لتكون لدينا فرصة أكبر لتغطية كاملة لكل حدث"، الأمر الذي "من شأنه منع أي تغلغل محتمل، وبالتالي أي تسلل ممكن للارهابيين".

هذا ولم يُخفِ مينّيتي أبداً، منذ أن كان وكيل رئاسة مجلس الوزراء المسؤول عن جهاز المخابرات، "المستوى العالي للتهديد الذي تواجهه بلادنا"، وهو يكرر الآن ذلك بمزيد من القوة، قائلا "إن هجوم برلين يبرز مرة أخرى مشكلة الذئاب المنفردة"، وهي "آلية بسيطة وموقف شهدناه بالفعل في نيس وقد إزداد تبسيطها الآن"، فقد "وجدنا في فرنسا بعض الإعداد، من خلال استئجار الشاحنات واستطلاع موقع الهجوم مسبقا".

وأردف "إن كنا نثق بإعادة بناء الملابسات التي قدمتها السلطات الألمانية، فإن هناك ثمة عمل مبسط جداً، ينطوي على شخص يقرر أن يسرق شاحنة ثم يلقي بنفسه فيها على حشد من الناس". لذا "فمن الضروري تحديد نقاط الضعف التي تختلف من مدينة لأخرى"، ولأن "على كل شخص تقديم المعلومات الموجودة تحت تصرفه، وجمعها معا للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن الأوضاع الخطرة".