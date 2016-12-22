البابا يرفض العمل غير الشرعي بالفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أبدى البابا فرنسيس رفضه التام للعمل غير القانوني، وتقاضي الأجور المنخفضة، وممارسة الأعمال المهينة لكرامة الإنسان.

وخلال لقائه في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، الموظفين والعاملين لدى الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان، مع أفراد عائلاتهم، لتسليمهم بطاقات تهنئة عيد الميلاد، فكر البابا أيضا بـ"أولئك الذين لا يمتلكون وظيفة لائقة"، قائلا "نريد اليوم أن نشكر الله أولا وقبل كل شيء على هبة العمل، فهو مهم جدا سواء أكان بالنسبة للشخص نفسه أم لعائلته".

وتابع "وبينما نشكر الرب، لنصلِّ من أجل الناس والأسر، في إيطاليا وجميع أنحاء العالم، التي لا تمتلك عملا، أو وظائف مهينة في الغالب، تتقاضى أجورا زهيدة، والتي تمارس مهنا ضارة بالصحة"، مشيرا الى أن "علينا أن نشكر الله على العمل أيضا".

ودعا البابا بيرغوليو إلى "الإلتزام، كل حسب مسؤوليته، للتأكد من أن يكون العمل لائقا، يحترم الشخص والأسرة، وأن يكون مناسبا". وتابع "هنا في الفاتيكان لدينا دافع آخر للقيام بذلك، فلدينا الإنجيل، وعلينا أن نتبع توجيهات العقيدة الاجتماعية للكنيسة"، واختتم بالقول "هنا في الفاتيكان لا أريد أعمالا لا تتماشى مع هذا الطريق وحسب"، بل "أي عمل يتم بالأسوَد أو بالتحايل".