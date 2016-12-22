ايطالية ضمن قتلى هجوم برلين الارهابي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت ايطاليا رسميا مقتل مواطنتها فابريتسيا دي لورنزو (31 عاما) في حادث الدهس الارهابي الاثنين الماضي بأحد أسواق أعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، الذي أسفر عن 12 قتيلا والعشرات من الجرحى

وغرد رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني معزيا أسرة الفتاة، وكتب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "ايطاليا تتذكر فابريتسيا دي لورنزو، المواطنة المثالية، التي قتلها الارهابيون".



وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت في وقت سابق اليوم الخميس بأن الشرطة عثرت على باب الشاحنة على بصمات التونسي أنيس عماري، المشتبه به الوحيد في الوقت الراهن بتنفيذ الهجوم الارهابي .

كما تداولت وسائل اعلام تصريحات لأخوة الشاب التونسي، الذي وصل الى الشواطئ الايطالية على متن قارب هجرة في أواخر عام 2011 ، أشارت الى امكانية تشدده في سجن ايطالي قضى فيه 4 سنوات بتهمة الضلوع في حرق مركز استقبال للمهاجرين، قبل انتقاله بعد قضاء العقوبة الى ألمانيا.