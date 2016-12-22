اتفاق المساهمين على تمويل خطة عمل شركة أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توصل مساهمو شركة الناقل الجوي (أليتاليا) في وقت مبكر من اليوم الخميس الى اتفاق يقضي بتمويل المرحلة الثانية من خطة العمل، التي تشمل، حسبما أفادت مصادر نقابية، تسريح نحو 1500 عامل لكي تبقى الشركة على قيد الحياة.

وتتضمن قائمة المساهمين، المصرفين الايطاليين انتيسا سان باولو، يونيكريديت، اضافة الى شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، الذي استحوذ في عام 2014 على 49 في المائة من أسهم أليتاليا. .

ووفق رسالة لرئيس مجلس ادارة أليتاليا، كرامر بول، موجهة للموظفين بالشركة، فان بند "تقليص العمالة" يظهر ضمن المبادئ التوجيهية لخطة العمل الجديدة. وشددت الرسالة على أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التسريحات قبل الاجتماع مع ممثلي النقابات. ولكن رئيس مجلس ادارة أليتاليا لفت إلى أنه من "الضروري أن تأخذ علما بأن تخفيض العمالة ضروري، إذا أردنا لهذه الشركة الاستمرار".