أوروبا تمول بناء وتجهيز مدارس لأطفال سوريين بتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وقعت المفوضية الأوروبية عقوداً بقيمة إجمالية قدرها 270 مليون يورو لبناء وتجهيز مباني مدرسية لأطفال اللاجئين السوريين في تركيا.

وسيتم بموجب هذه العقود بناء نحو 100 مدرسة لاستيعاب 70 ألف طفل سوري في مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا، وحسب بيان المفوضية الصادر بهذا الشأن اليوم فإن "هذا التمويل سيساعد وزارة التربية الوطنية التركية أيضاً على إدارة البنية التحتية التعليمية".

وتعمل المفوضية على مواصلة الوفاء بتعهداتها لدعم اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا، ووفقا لتعليقات المفوض المكلف شؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هان "نتطلع إلى توقيع عقود إضافية في مجالات الصحة والدعم الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل القريب".

ويتم تأمين 70 مليون يورو من الأموال الآنفة الذكر من الصندوق الائتماني الأوروبي الذي أُقيم لمعالجة آثار الأزمة السورية، أما الجزء الأكبر من المبلغ أي 200 مليون يورو، فهو سيحتسب من مجمل مبالغ المساعدات الأوروبية المقدمة للاجئين السوريين بموجب الاتفاق الأوروبي – التركي الذي تم التوصل إليه في آذار/مارس الماضي.

وتقول المفوضية الأوروبية أن معدلات المبالغ المخصصة أو التي صرفت بالفعل لصالح اللاجئين السوريين هذا العام قد وصلت إلى 2.2 مليار يورو، من أصل 3 مليار تم الاتفاق عليها مع أنقرة بموجب اتفاق آذار/مارس والذي يهدف إلى معالجة أزمة الهجرة واللجوء بشكل مشترك.

وقد نص الاتفاق، في بعض بنوده، على أن يقدم الاتحاد الأوروبي أموالا تصل إلى 3 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين في تركيا خلال عامين، على أن يصل المبلغ إلى 6 مليار خلال السنوات اللاحقة، مقابل أن تحتفظ تركيا بهم على أراضيها وتضبط حدودها البحرية والبرية لمنع تسربهم إلى أوروبا.