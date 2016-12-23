مسؤول فاتيكاني: إزالة فكرة صدام الحضارات الخاطئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال مسؤول فاتيكاني إن علينا السعي الى إزالة فكرة "صدام الحضارات"، الخاطئة.

وخلال اللقاء السنوي التقليدي مع الصحافة لتبادل تهاني عيد الميلاد، الذي أقيم بمقر أبرشية فلورنسا (وسط)، أكد رئيس أساقفتها الكاردينال جوزيبّي بيتوري على ضرورة أن "نكافح الإرهاب لوقف الأعمال الإجرامية"، مبينا أن "إيطاليا تفعل ما هو ضروري وأن النتيجة واضحة للعيان".

وأردف الكاردينال بيتوري "في الوقت نفسه، يجب علينا إزالة الدوافع الخاطئة التي يستوحي منها الإرهاب مستوحاة"، ألا وهي "فكرة الصراع الحضارات والأديان". واختتم بالقول إن "مزيدا من المعرفة والحوار بين الشعوب والأديان هو ما نحن أحوج إليه في الوقت الراهن".