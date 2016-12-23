ايطاليا: الشرطة تقتل مهاجم برلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت مصادر تحقيقية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن "الرجل الذي لقي الليلة الماضية مصرعه خلال تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة في بلدة سيستو سان جوفاني بميلانو (شمال) هو مهاجم برلين التونسي أنيس عماري".

واضافت المصادر ذاتها أن "عماري كان قد أوقف من قبل الشرطة للتفتيش في ساحة (بريمو ماجّو) عند حوالي الساعة الثالثة قبل الفجر"، وأنه "حال إشعاره بالوقوف، لم يتردد المهاجم بسحب مسدسه (عيار 22)، وبدأ بإطلاق النار على عناصر الأمن"، مما "اسفر عن اصابة أحدهم في الكتف"، لكن التونسي "قتل في تبادل إطلاق النار".

وأشارت المصادر الى أن "تحديد هوية عماري تمت بفضل مقارنة بصماته". ووفقا لشهود "فإن عماري وقت إطلاق النار، كان يصرخ: الله أكبر"، وأنه "بعد اصابته عنصر الأمن الأول في كتفه، أردي قتيلا من قبل الثاني".

واختتمت المصادر بالقول إن "مهاجم برلين كان قد وصل الى ايطاليا للتو بالقطار قادما من فرنسا".