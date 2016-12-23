مصر: ترامب والسيسي يتناولان مشروع قرار الاستيطان الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قالت الرئاسة المصرية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء امس الخميس اتصالاً من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف بيان للرئاسة صدر في ساعة متاخرة من الليلة الماضية، أن "الرئيسين اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الامريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

وحسب البيان "تم خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط"، الأمر الذي "يعزز أهمية التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التصدي لهذه المخاطر".

وأختتم البيان بالقول إنه "في ختام الإتصال أبدى الرئيس الأمريكى المنتخب تطلعه لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الولايات المتحدة في القريب العاجل لتبادل الرؤى بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تجاه قضية السلام فى الشرق الأوسط".

وقررت مصر تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار عربي لإدانة الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دون حتى التشاور معهم.