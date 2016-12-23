وزير داخلية إيطاليا: الرجل المقتول كان مهاجم برلين بلا شك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن "الرجل الذي قتل في بلدة سيستو سان جوفاني (ميلانو) في تبادل اطلاق نار مع الشرطة، ثبت دون أدنى شك أنه أنيس عماري، المشتبه بمسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في برلين".

وأضاف الوزير مينّيتي في مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية الجمعة، أنه "عند الساعة الثالثة من الليلة الماضية خلال دورية تفتيش روتينية لقوات الشرطة، أوقف هذا الشخص الذي كان يتجول بشكل مريب، ولحظة ايقافه، سحب بلا تردد وعلى الفور مسدسا، مطلقا النار على أحد عنصري شرطة الدورية، الذي كان قد طلب منه وثيقة الهوية".

وتابع "وعلى الفور ردت دورية على إطلاق النار"، مبينا أنه "لحسن الحظ أنه أطلق النار على عنصر الأمن في جزء غير حيوي من جسمه"، وهو "في المستشفى حاليا، لكن لا تهديد على حياته". وأردف "كان رد فعل الشرطي الثاني أنه قتل الشخص الذين هاجم الدورية".