مصدر حكومي سوري: نتائج اعلان موسكو مرهونة بتصرفات تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دمشق- وصف مصدر حكومي سوري رفيع (إعلان موسكو)، بـ"الخطوة الايجابية نحو تحرك كافة الأطراف المعنية بضرورة العمل الجدي على إنهاء الأزمة في سورية وفق رؤية تتماشى مع موقف الدولة السورية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن الثلاثاء الماضي في اعقاب اجتماع ضم وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا، أن بلاده اتفقت مع أنقرة وطهران على توسيع نطاق وقف إطلاق النار في سورية، تمهيدا لمحادثات سلام بضمانة من الدول الثلاث"، وفق ما أسماه (إعلان موسكو).

وأضاف المصدر الحكومي السوري في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء من الغاصمة دمشق، اليوم الجمعة "يبقى الحكم على نتائج الإجتماع الثلاثي رهن تصرفات هذه الأطراف؛ وتحديدآ تركيا".

وفيما يتعلق بتعاون أنقرة مع موسكو وإيران في الشأن السوري وفيما إذا كان ذلك سيخفف حدة التوتر بين حكومتي تركيا وسورية، شدد المصدر على أن "النظام التركي ذهب بعيدا جدآ في معاداة الشعب السوري، ولكن المهم هو انصياع تركيا لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بوقف الدعم التي تقدمه للجماعات الإرهابية والتعهد بالعمل على وقف العنف و إيجاد حل سياسي للأزمة ووقف التدخل بشؤوننا الداخلية".

وفيما إذا كان النظام الحاكم يوجه أنظاره الى إدلب كونها المعركة القادمة بعد حلب، قال المصدر "لا بد أن يأتي دور تحرير إدلب قريبآ، بغض النظر سواء كان ذلك فورآ أو بعد حين". وأردف "يتوقف ذلك على الظروف في الميدان، ولكن المؤكد أن إدلب ستتحرر مثل ما تحررت حلب ومدن وقرى أخرى من الإرهاب التكفيري، فعلينا بما تبقى من ريف دمشق والمنطقة الجنوبية وتدمر والرقة ودير الزور، فكلها سورية".