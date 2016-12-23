ايطاليا: جينتيلوني يثمن دور الامن بعد مقتل مهاجم برلين في ميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني "تقدير الحكومة للعمل الذي قام به رجلا الشرطة أثناء تبادل إطلاق النار الذي أدى الى قتل مهاجم برلين"،

وأضاف جينتيلوني في تصريحات الجمعة، أن "ما حدث في ميلانو يدل على مدى أهمية إحكام السيطرة على أقاليم البلاد"، فضلا عن "ضرورة زيادة التعاون على المستوى الدولي"، في مجال التصدي للإرهاب.

وتابع "نحن ملتزمون بالمجال الامني أكثر من أي وقت مضى"، وأن "الحذر يبقى عند أقصى مستوياته"، فـ"لا ينبغي التقليل من شأن التهديدات، لكن "ما حدث الليلة الماضية يُظهر للمواطنين أن إيطاليا موجود، والدولة حاضرة".

وذكر رئيس الوزراء أنه "بالنسبة لعملية الليلة الماضية، أود أن أشكر قوات الشرطة، الدرك، الشرطة المالية، العسكر والاستخبارات"، أي "رجال ونساء أجهزة أمننا الملتزمين في هذا الوقت"، والذين "تفخر بهم إيطاليا حقا"، كما أن "امتناني الخاص موجه لعنصريّ الشرطة، الشاب المتمرن كريستيان نوفيو الذي أصيب، وزميله لوكا سكاتاه"، واختتم بالقول "لقد أظهرا شجاعة ومهارة فائقتين".

من جانبه، قال وزير الداخلية الايطالي ماركو مينّيتي في لقاء مع الصحافيين بوزارة الداخلية، إن "في ايطاليا هناك مستوى عالٍ من السيطرة الإقليمية"، والذي "سمح بتحديد هوية رجل مطلوب حال دخوله الى بلادنا ووقفه أيضا"، مما "يثبت فاعلية نظامنا الأمني".