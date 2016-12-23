إسرائيل تستنجد بامريكا مجددا: استخدموا الفيتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القدس- جدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون دعوته للولايات المتحدة الأمريكية للتصويت ضد مشروع القرار الذي يدين الإستيطان، المقرر أن يصوت عليه مجلس الأمن الدولي الليلة.

وقال دانون في بيان "مشروع القرار هو مبادرة فلسطينية تهدف إلى المس بإسرائيل". وأضاف "ندعو الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانبنا ونتوقع من حليفنا الأكبر مواصلة سياستها الطويلة وان تستخدم الفيتو ضده".

وقد قررت 4 دول غير عربية المضي قدما في تقديم مشروع قرار يدين الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بعد أن قررت مصر سحبه من التصويت.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن التصويت سيجري الليلة على مشروع القرار وسط توقعات عاليه بإمتناع الولايات المتحدة عن التصويت عليه.

وأشارت المصادر إلى أن ممثلي نيوزلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال في الامم المتحدة اجتمعوا اليوم مع المندوب المصري في الامم المتحدة الذي ابلغهم بقرار بلاده سحب المشروع بالكامل من التصويت. وذكرت انه على اثر ذلك، فإن هذه الدول ستقدم مشروع القرار للتصويت وأنه على الأرجح سيجري التصويت عليه الليلة.

وكانت مصر طلبت تأجيل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يدين الإستيطان الإسرائيلي قبل ساعات من التصويت. واتخذت القاهرة قرارها بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان ترامب دعا الإدارة الأمريكية إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

وقال دبلوماسيون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية إن واشنطن كانت تنوي الإمتناع عن التصويت على مشروع القرار وعدم استخدام الفيتو ضده.