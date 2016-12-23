زعيم حركة خمس نجوم الايطالية: أصبحنا مرتعا للإرهابيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حركة خمس نجوم الايطالية المعارضة، إن بلاده "أصبحت مرتعاً للإرهابيين"، وقد "حان الوقت لحماية أنفسنا".

وجاء تصريح غريللو، الذي يقود الحركة ذات التمثيل البرلماني الأكبر بعد الحزب الديمقراطي الحاكم، تعليقا على مقتل المشتبه به الأول في هجوم برلين، التونسي أنيس عامري، إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بضاحية سيستو سان جوفاني في مدينة ميلانو، شمالي البلاد.

وكتب الكوميدي السابق غريللو على مدونته الخاصة، "نحن عاجزون عن التعرف على الإرهابيين والإبلاغ عنهم"، والذين "بفضل نظام شنغن يمكنهم عبور الحدود دون مضايقة في جميع أنحاء أوروبا"، مؤكدا أن "علينا التحرك الآن".

وأردف "إن من لديه الحق باللجوء، سيبقى في إيطاليا، وكل من هم غير موثقين، يجب ترحيلهم فورا اعتبارا من اليوم". كما رأى غريللو أنه "يتعين إعادة النظر ببنود شنغن"، فـ"إن وقع هجوم على المؤسسات الأوروبية يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف شنغن فورا واستعادة التحكم بالحدود"، على الأقل "حتى يتم خفض مستوى التأهب والقبض على جميع المتهمين".

وشدد غريللو على ضرورة "إنشاء قاعدة بيانات أوروبية عن الإرهابيين المشتبه بهم، تتقاسمها جميع الدول الأعضاء"، فضلا عن أهمية "مراجعة البنود الحالية لنظام دبلن" الخاص بتنسيق قضايا الهجرة واللجوء في الدول الأوروبية.

واختتم قائلا "حتى الآن عشنا وقت ألم وتأثر وتضامن"، والآن "حان الوقت للتحرك وحماية أنفسنا".