ايطاليا: ارتفاع غير مسبوق في طلبات اللجوء والحماية الانسانية بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات نشرها المهد الوطني الايطالي للاحصاء، ارتفاعا غير مسبوق في طلبات الاجانب الخاصة باللجوء لدواع انسانية خلال العامين الماضيين، لم تشهده البلاد طوال السنوات الثسع الماضية.

وقفزت اعداد طالبي اللجوء من 9 آلاف و971 طلب في عام 2007 إلى 67 ألف و271 في عام 2015، حسبما أفاد تقرير المعهد الوطني حول تصاريح الإقامة للحصول على اللجوء والحماية.

وارتفعت التصاريح الجديدة للاقامة الممنوحة للاجئين وطالبي الحماية الإنسانية من 3.7٪ (2007) إلى 28.2٪ (2015)، بينما تراجعت بشكل كبير تصاريح العمل، حيث انخفضت من 56.1٪ إلى 9.1٪.

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