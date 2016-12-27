مسؤول أمني بلجيكي: أحبطنا ستة مخططات ارهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – نجحت السلطات البلجيكية في إحباط ستة مشاريع هدفت للقيام بهجمات إرهابية في البلاد خلال العامين الفائتين.

هذا ما أكده مدير إدارة الشرطة الفيدرالية في مدينة بروكسل إيريك جاكوبز، اليوم في تصريحات لوسائل إعلام محلية، حيث قال "قمنا بالتعاون مع هيئة تقدير المخاطر وإدارة المخابرات العامة بإحباط ست محاولات للقيام بهجمات إرهابية وتحديداً منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2014″.

وأشار المسؤول الأمني البلجيكي الى أن المشكلة التي تواجهها الشرطة وإدارة المخابرات تتمثل في معالجة وفرز المعلومات والاخطارات وتصنيف الإنذارات التي يتم تلقيها، مؤكداً أن السلطات المختصة تتلقى ما يقارب 600 معلومة مختلفة المصدر يومياً.

واعتبر المسؤول البلجيكي أن سبب تصاعد التهديد الإرهابي في البلاد، يعود إلى ما وصفه بـ"الإهمال"، وعدم تمتع الحكومات السابقة بالرؤية الاستباقية والرادعة اللازمة، حيث "حن في مرحلة نسعى خلالها لإصلاح الأخطاء السابقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتهديد الإرهابي"، حسب كلامه.

وأوضح أن إدارات الشرطة والاستخبارات وأمن الدولة لا تمتلك ما يكفي من الإمكانيات البشرية اللازمة للنهوض بالتحديات الحالية، " ومن هنا علينا وضع اختيارات وأولويات"، على حد قوله.

وشدد على أن 45% من العناصر البشرية والتقنية التي تمتلكها السلطات مخصصة الآن لمعالجة الملفات المتصلة بالإرهاب.

ولا يتوقع المسؤول الأمني البلجيكي أن تشهد البلاد خلال الفترات القادمة أي تراجع في مستوى التهديد الإرهابي المحدق بها.