الرئيس الاسرائيلي: قرار مجلس الامن ضربة قاصمة للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وصف الرئيس الاسرائيلي، ريؤوفين ريفلين قرار مجلس الدولي حول الاستيطان بـ"الضربة القاصمة للسلام وللثقة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني".

ودعاريفلين، خلال حفل الاستقبال السنوي الذي اقامته الرئاسة في الدولة العبرية لرؤساء الطوائف المسيحية المختلفة بمناسبة الاحتفالات باعياد الميلاد، المجتمع الدولي الى "العمل على ايجاد حل للصراع وبناء الثقة بين الطرفين تماشيا مع ما قاله قداسا البابا فرانسيس حول فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين"، حسبما نقلت عنه الاذاعة الاسرائيلية.

ونوه بأن "اسرائيل تمنح حرية العبادة في اورشليم القدس لكافة الديانات" .

ولقد تبادلت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الإتهامات في اعقاب تبني مجلس الأمن الدولي قراره الاخير الذي يعتبر الإستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويدعو إلى وقفه.

وتحدثت مصادر سياسية إسرائيلية عن مواجهة حقيقية حاليا بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حيث تمت "ازالة كافة الاقنعة".

وتتخوف اسرائيل من امكانية اقدام ادارة اوباما على دفع مشروع قرار آخر في مجلس الأمن الدولي يحدد المعايير لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين لحل النزاع بين الطرفين.

ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن هذا الأمر في كلمة له بعد أيام دون أن يتضح تفاصيلها حتى الآن.

وقالت المصادر الإسرائيلية "كما تخشى المحافل السياسية من تلقي اسرائيل ضربة اخرى في مؤتمر السلام المقرر عقده في باريس منتصف الشهر القادم".