الحكومة الفلسطينية: على العالم تنفيذ قرار مجلس الأمن حول الاستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- رأت الحكومة الفلسطينية، أن "على المجتمع الدولي ألا يكتفي بإصدار القرار من مجلس الأمن الدولي ضد الإستيطان، وإنما العمل الحثيث والدؤوب للتأكد من تنفيذه الفعلي على الأرض، في ظل التهديدات الإسرائيلية الرسمية بتصعيد الاستيطان"، عبر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التي من المقرر مصادقتها على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات القائمة في القدس الشرقية يوم غد.

وشددت على أن " أي قرار استيطاني جديد تتخذه الحكومة الإسرائيلية أو أي من مؤسساتها، بما فيها بلدية الاحتلال، سيكون ليس عدواناً على فلسطين فقط وإنما على العالم أجمع، مع التأكيد على أن الاستيطان الإسرائيلي ومن أول حجر وضع في أرض دولتنا منذ العام 1967 هو لاغٍ وباطل وغير شرعي ولا نقر به".

واعتبرت أن "تبني مجلس الأمن بأغلبية ساحقة للقرار بشأن الاستيطان، يشكل انتصاراً جديداً لشعبنا، وإنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وخطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرضنا ووقف استيطانها الاستعماري وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعبنا".

كما أعلنت الحكومة الفللسطينية أنها "توجه التحية إلى فرنسا لإصرارها على المضي قدماً في عقد المؤتمر الدولي للسلام في الخامس عشر من الشهر المقبل على الرغم من العراقيل والضغوط الإسرائيلية"، معربة عن "الأمل بأن يفضي المؤتمر إلى تبني آلية عملية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ضمن سقف زمني محدد".