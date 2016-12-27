دمشق قاب قوسين من كارثة مائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بعد اتهامها طائرات النظام بقصف النبع الذي يُزود دمشق بالمياه، أكّدت مصادر سورية معارضة أن أهالي وادي بردى حسموا أمرهم "برفض مغادرة منطقتهم رغم كل القصف الذي تتعرض له من قبل قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله اللبناني، ورفضوا التهجير القسري من منطقتهم". وحذّرت من أن "مقاتلي المعارضة قرروا أيضاً البقاء مع الأهالي ولن يتركوا المنطقة، وهددوا بجدّية بتفجير النبع بالكامل إن استمر قصف النظام وإصراره على اقتحام المدينة".

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "الأهالي والمقاتلين ليس لديهم أي طلب سوى العودة إلى الهدنة التي كانت قائمة منذ ثلاث سنوات وخرقها حزب الله فجأة دون أي مبررات، ونقلت عن الأهالي تعهدهم بإصلاح ما تم تخريبه بالقصف وإعادة تشغيل المضخات المُعطّلة نتيجة القصف".

وانقطعت مياه الشرب انقطاعاً تاماً عن العاصمة دمشق منذ أربعة أيام، بسبب خروج نبع الفيجة في وادي بردى عن الخدمة من "جرّاء استهدافه ببرميلين متفجرين أسقطتهما مروحيات النظام، وتجاوز العدد الإجمالي للبراميل التي سقطت على المنطقة خلال أربعة أيام السبعين"، حسبما أفادت مصادر المعارضة. وذكرت أن "القصف طال خاصة قرية بسيمة وبلدة عين الفيجة، ما أحدث دمارًا كبيرًا بالنبع وبمضخات المياه، وأدى إلى اختلاط الزيت بالمياه، ونجم عن القصف أيضًا انقطاع التيار الكهربائي ما عطّل المضخات التي تضخ المياه لمدينة دمشق، وتسبب القصف أيضاً بخروج مستشفيات ومستوصفات عن الخدمة، وتدمير مكتب للدفاع المدني ومسجداً ومجمعاً للنازحين".

ومازال يعيش في عين الفيجة وحولها نحو 30 ألف من أهالي المنطقة ممن رفض الخروج، فيما يقطن بوادي بردى أكثر من 200 ألف شخص، ضمن 9 قرى تحت سيطرة المعارضة، من بينهم نحو ألف مسلّح من أبناء المنطقة، اقتصرت مهمتهم خلال السنوات الثلاث الماضية على حماية البلدة ومنع حزب الله من التقدم إليها.

ووجّه أهالي المنطقة رسالة استغاثة إلى المجتمع الدولي لـ"التدخل السريع لإنقاذ ما تبقى من مؤسسة مياه عين الفيجة"، التي تؤمن مياه الشرب لأكثر من ستة ملايين شخص في العاصمة دمشق، لاستنفاد الجهود إعلامياً وسياسياً، لنصرة وحماية "ربع مليون" نازح في الوادي، و"فضح النظام بأنه هو من يسعى لقطع الماء عن دمشق بهدف تفريغها من سكانها السنة". وشددوا على أن فصائل المعارضة المسلحة في المنطقة "غير مؤدلجة" و"لا تعرف ألوان الجماعات من سلفية ولا صوفية"، وأنهم جميعاً "عوام، ومن أهل الوادي".

وتفاقمت مشكلة المياه في العاصمة دمشق، وارتفعت أسعار المياه الصالحة للشرب التي تُباع بالسيارات الجوالة أو بالعبوات البلاستيكية إلى الضعف، وفاقم انقطاع الكهرباء من معاناة سكان دمشق.

ومازالت تتعرض منطقة وادي بردى لليوم الخامس لقصف مكثف من قوات النظام وميليشيات زب الله، وقال الأهالي وناشطون إن بعض القذائف حملت "رؤوساً كيميائية". ويحاصر النظام وحزب الله المنطقة بشكل كامل، وقطع جميع الطرق التي تؤدي إليها، "دون تحقيق أي تقدّم لهذه القوات على الأرض، بسبب استحكامات دفاع المعارضة المسلحة".

وتُحذّر منظمات محلية من حصول كارثة فيما لو استمر النظام باستهداف منطقة النبع، ومواصلة تهديداته بإرغام أهالي المنطقة على التهجير القسري، أو لو قام الأهالي بتفجيره، خاصة وأن دمشق تعتمد على هذا النبع بنسبة 70% لتأمين مياه الشرب، والباقي يتم تأمينه من آبار ارتوازية موزّعة حول العاصمة، بعضها صار خارج الخدمة.

وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة على منطقة نبع الفيجة منذ 3 سنوات، لم تنقطع خلالها المياه عن دمشق، واشترطوا عقد هدنة مع النظام لضمان تشغيل النبع بشكله الطبيعي. وأعلنت تلك الفصائل غير مرة أنها "توافق على وضع نبع عين الفيجة تحت إشراف جهة فنية محايدة، لضمان سلامته وعدم انقطاع المياه عن دمشق، شرط ضمان استمرار الهدنة بشكل دائم".