الشرطة الايطالية تنشر صورا لمهاجم برلين قبل مقتله بميلانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نشرت الشرطة الايطالية صورا التقطتها كاميرات المحطة المركزية لقطارات مدينة ميلانو لمهاجم برلين، التونسي أنيس عامري، قبل ثلاث ساعات من حادثة تبادل لاطلاق النار بضاحية سيستو سان جوفاني، أسفرت عن مقتله.

وتظهر الصور، التي التقطت بعد 58 دقيقة من منتصف الليل يوم 23 كانون الأول/ديسمبر رجلا طويل القامة، يرتدي سترة سوداء مع غطاء رأس وسروالا داكنا لا يحمل شيئا سوى حقيبة صغيره على كتفه.

ويواصل جهاز مكافحة الارهاب العمل على معرفة سبب وصوله الى ميلانو وفيما اذا كانت هناك شبكة في ايطاليا قدمت اليه مساعدات لوجستية في رحلته من ألمانيا وقدومه الى تورينو وبعدها الى ميلانو عن طريق فرنسا.

ولا تعتقد السلطات أن عامري، المتهم الوحيد في حادثة الدهس في برلين والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات، تصرف كـ"ذئب منفرد"، بعد تشدده في احدى السجون الايطالية، حيث قضى اربعة أعوام بتهمة الضلوع في حرق احدى مراكز استقبال المهاجرين جنوبي البلاد، قبل التوجه الى ألمانيا.