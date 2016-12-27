اسرائيل تدرس شراء صواريخ استعدادا لحرب مستقبلية مع لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تدرس إسرائيل مخططا لشراء مئات الصواريخ والقذائف الدقيقة التي يمكنها قصف اهداف خلال مواجهة مستقبلية في لبنان.

وقالت مصادر إسرائيلية "يحتل مركز الاهتمام تطويران للصناعات الاسرائيلية: قذائف (اكسترا) من انتاج الصناعات العسكرية، وصاروخ ارض – ارض (لورا) من انتاج الصناعات الجوية".

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم أن "سلاح المدفعية الاسرائيلي يقوم حاليا بتفعيل قذائف تستخدم لإصابة اهداف بواسطة تطبيق GPS، والحديث عن قذائف (روماح) من انتاج الصناعات العسكرية".

وأضافت "حسب الصناعات العسكرية، فان قذائف (روماح) يمكنها تحقيق اصابات بمستوى دقة يقل عن محيط عشرة امتار. وتصل القذائف الى مسافة 35 كلم تقريبا، وتحمل حوالي 20 كلغم من المتفجرات، ويخطط الجيش الاسرائيلي لاستخدام هذه القذائف كبديل لسلاح الجو، اذا تم تقييد نشاطه او كان مشغولا في مهام اخرى. ويشار الى ان الجيش بدأ قبل اربع سنوات بتطبيق خطة لإنشاء (كتيبة لتفعيل القذائف)".

وتابعت "في المقابل، يفحص الجيش حاليا امكانية شراء قذائف وصواريخ ارض – ارض اخرى، بهدف توسيع امكانيات الهجوم البري. والحديث عن قذائف (اكسترا) التي يمكنها الوصول الى 150 كلم. وحسب الصناعات العسكرية، فان الصاروخ يتمتع بدقة اصابة في محيط عشرة امتار ايضا، ويمكنه حمل راس حربي يزن حتى 120 كلغم. ويمكن اطلاق هذا الصاروخ من على متن شاحنة، ما يعني امكانية تفعيلها من الخط الحدودي. وقد باعت اسرائيل المئات من هذا الصاروخ لدول عدة في العالم. ويقدر ثمن كل صاروخ من نوع اكسترا بحوالي 300 الف دولار".

ولفتت إلى أن صاروخ (لورا) والذي يستطيع الوصول الى مسافة 300 كلم، فيحمل رأسا حربيا يزن مئات الكيلوغرامات، قد تصل الى 600 كلغم، حسب ما ورد في بعض المنشورات. وحسب الصناعات العسكرية يمكن اطلاق هذا الصاروخ من البر ومن البحر. وحسب مصدر امني فان تكلفة كل صارخ كهذا تصل الى ثلاثة ملايين شيكل".

وقالت "كما تعمل الصناعات العسكرية على تطوير قذيفة اخرى تستهدف اعماق اراضي العدو، وتسمى (الصقر المفترس). ويمكن لهذه القذيفة الوصول الى مسافة 300 كلم، وحمل رأس حربي يزن حتى 200 كلغم".

وأضافت "في المقابل، يقوم حزب الله، ايضا، بتفعيل منظومة صواريخ ارض – ارض متطورة. ومع ان استخدام هذه الصواريخ ليس جديدا في التنظيم، الا ان حجم تطويرها والتزود بها في السنوات الاخيرة من قبل الحزب وحركة حماس، ازداد بنسبة كبيرة".

وقال ضابط إسرائيلي كبير ان "التنظيمات خاصة حزب الله، تملك قدرات على تطوير والحصول على صواريخ على مستوى عال من الدقة،هذه هي اكثر الصواريخ التي تقلق إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، يمتلك حزب الله حاليا حوالي 100 الف قذيفة قصيرة المدى، من نوع كاتيوشا، والتي تصل الى مسافة 45 كلم، وآلاف من قذائف (الفجر) التي تصل الى 75 كلم، وصواريخ (زلزال) الايرانية التي تصل الى 200 كلم.

كما يملك حزب الله صواريخ (الفاتح) و(ام 600) لمسافة 250 كلم، وصواريخ (سكود) سورية، من طراز D، التي تصل الى 700 كلم.