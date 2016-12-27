اسرائيل تعتقل 6 مواطنين عرب بشبهة التخطيط لتنفيذ هجمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتقلت اجهزة الأمن الإسرائيلية ستة مواطنين عرب، قالت انهم خططوا لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية ردا على حظر نشاطات الحركة الإسلامية بالداخل.

وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن الشرطة وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشابك) اعتقلت في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي خلية من العرب الاسرائيليين "خطط افرادها لتنفيذ عمليات ضد جنود إسرائيليين في منطقة النقب انتقاما على اخراج الحركة الاسلامية عن القانون".

وأشارت إلى أن "الخلية ضمت محمد مصري، 37 من سكان بئر السبع، وعبد الله ابو عياش، 26 عاما من كسيفة، المعتقلين لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي".

وقالت "وفقا للشبهات، قام المصري بالتخطيط لعملية بينما استجاب ابو عياش له متفقين على تنفيذ عملية في منطقة النقب ضد جنود في موقع من ضمن 3 امكنة مختارة شملت: ديمونا عراد ومدخل معسكر السلاح الحربي في نبطيم، حيث جمعا المعلومات ذات الصلة بعد معاينة هذه الأماكن".

وأضافت "تم خلال التحقيقات تسليم بندقية وكمية ضخمة من اجهزة تشغيل العبوات الناسفة عن بعد والتي كانت قد اعدت لاستخدام اعضاء الخلية".

وذكرت انه تم اعتقال ناشط من الحركة الإسلامية في منطقة قلنسوة و3 مواطنين أخرين من النقب مرجحة المزيد من الاعتقالات. ولفتت إلى أن من المتوقع أن يتم قريبا تقديم لوائح اتهام ضد مصري وأبو عياش.

وكانت إسرائيل قد قررت حظر الحركة الإسلامية، بقيادة الشيخ رائد صلاح، نهاية العام الماضي.