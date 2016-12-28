لجنة إسرائيلية تمتنع عن المصادقة على خطط بناء إستيطاني بالقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- امتنعت لجنة إسرائيلية عن المصادقة على بناء وحدات إستيطانية في القدس، استجابة لطلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

فقد امتنعت لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية القدس خلال جلستها اليوم عن المصادقة على بناء المئات من الوحدات في مستوطنتي (راموت) و(رامات شلومو) المقامتين في القدس الشرقية.

وكان مسؤولون في اللجنة اعلنوا سابقا قرارهم المصادقة على هذه الخطط ردا على قرار مجلس الأمن بشأن الإستيطان.

وقال أعضاء في اللجنة الإسرائيلية قالوا إن "عدم المصادقة على خطط البناء جاء استجابة لطلب من ديوان رئاسة الوزراء نتنياهو".