الشرطة الألمانية أبلغت قبل اشهر نظيرتها الايطالية بخطورة انيس عامري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشارت مصادر اعلامية ايطالية الى أن شرطة شمال الراين الجنائية الألمانية، أرسلت تعميما في العاشر من شهر آيار/مايو الماضي تسلمته السلطات الايطالية، صنف حينها مهاجم برلين، التونسي أنيس عامري بـ"الشخص الخطير".

ووفقا للتعميم، دعت الشرطة الجنائية الألمانية نظيرتها الايطالية الى التحفظ على عامري في حال القبض عليه خلال عمليات نقاط التفتيش الروتينية وإخطار السلطات الألمانية بذلك.

وذكرت المصادر أن عامري نجح في البقاء في الظل الى أن أوقفته الشرطة الايطالية وقتلته في تبادل لاطلاق النار بضاحية سيستو سان جوفاني في مدينة ميلانو، بعد أيام قلائل من هجومه بشاحنة على متسوقين بين أكشاك سوق موسمي لاعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، والذي اسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات.



وتعمل السلطات الامنية الألمانية والايطالية على فك خيوط اختفاء عامري لأكثر من سبعة أشهر ومعرفة اذا كان يعمل ضمن خلية ألمانية لتنظيم داعش، الذي تبنى في وقت لاحق هجوم برلين، لديها اتصالات بإيطاليا. وكذلك شرح وجود العامري في ضاحية سيستو سان جيوفاني.



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