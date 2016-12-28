وزير الخارجية البلجيكي في أستراليا لبحث مواجهة التحديات العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، في تصريح من مدينة سيدني الاسترالية، على ضرورة تعزيز عمليات تبادل الخبرات بين مختلف الدول المتطورة من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية الوطنية (بلغا)، عن الوزير البلجيكي قوله أنه ناقش مع نظيرته الاسترالية جولي بيشوب، كيفية العمل من أجل أن يتحمل كل طرف مسؤولياته في التعامل مع المسائل التي تثير قلقاً دولياً مشتركاً مثل موضوع الهجرة والأمن ومحاربة الإرهاب.

وتطرق ريندرز، حسب بلغا، إلى ملف الهجرة من زاويتين، الأولى تتعلق بضرورة استقبال الأشخاص الفارين من الحروب على أراضي الدول المتقدمة، حيث راى انه "علينا جميعاً المشاركة في هذا الجهد"، وفق كلامه.

أما بشأن الهجرة الاقتصادية، فقد عبر ريندرز عن أمله أن تسير أوروبا على نهج استراليا، عندما يتعلق الأمر بعمليات انتقاء المهاجرين الاقتصاديين.

وأوضح ريندرز أن بلاده تشارك الأمم المتحدة قلقها تجاه طريقة معاملة أستراليا للمهاجرين الذين يعتبرون غير شرعيين و القادمين من العديد من الدول الآسيوية، وقال "يجب مناقشة هذا الأمر، لكن الوضع هنا ليس مأساوياً كما يحصل عندنا في أوروبا"، على حد تعبيره.

ويلمح ريندرز، عبر كلامه هذا، إلى تعامل بعض حكومات أوروبا مع المهاجرين واللاجئين، على غرار ما يحدث في هنغاريا.

واعتبر الوزير البلجيكي أن التعامل مع قضية الهجرة يجب أن يكون موضوع نقاش على مستوى عالمي واسع، لتجنب إلقاء اللوم وتحميل المسؤوليات لجهات أو بلدان دون أخرى.

هذا ومن المقرر أن يلتقي ريندرز بالعديد من المسؤولين الاستراليتين المعنيين بملف الهجرة والملفات الإنسانية والثقافية خلال تواجده حالياً في استراليا.