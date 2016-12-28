السيسي: الليبيون فقط هم من يملك حق تقرير مصيرهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الاربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على أن "الليبيين فقط هم من يملكون حق تقرير مصيرهم".

ونقل المتحدث الرئاسي المصري، علاء يوسف، عن السيسي الاعراب عن "الثقة في قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا".

كما أشار المتحدث الى ان السيسي "أكد دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق. وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لعودة الاستقرار إلى ليبيا من خلال دعم بناء المؤسسات الوطنية بالدولة وتعزيز تماسكها".

ووذكر أن "عقيلة صالح عرض على الرئيس آخر التطورات السياسية في ليبيا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، حيث أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر وقيادتها لتعزيز الاستقرار والسلام في ليبيا، منوهاً باستضافة القاهرة الأطراف السياسية الليبية المختلفة وتوافقهم على إصدار بيان القاهرة الذي شمل العديد من النقاط التوافقية، وعلى رأسها وحدة التراب الليبي والحفاظ على مؤسسات الدولة، ورفض وإدانة كافة أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا". وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، حسب الرئاسة المصرية، على أن "البرلمان الليبي سيقوم بمناقشة الشواغل التي تطرق إليها بيان القاهرة بهدف تسويتها في إطار المصلحة الوطنية الليبية العليا".

وذكر المتحدث المصري أن "الرئيس أكد على المسئولية التاريخية التي تقع على عاتق البرلمان الليبي والسيد صالح، للتوصل إلى توافق يشمل مختلف الأطياف السياسية الليبية، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية مصالح ضيقة، والحفاظ على وحدة التراب الوطني الليبي". كما "أكد الرئيس قيام مصر بتسخير كافة إمكاناتها من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على حل الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن الدور المصري لا ينطلق إلا من احترام مصر لقيم الإخاء بين الأشقاء العرب، وحسن الجوار، وحرصها على أمن وازدهار الشعب الليبي".