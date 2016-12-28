جودة يسلم عباس دعوة للمشاركة في القمة العربية بالأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- سلم وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، اليوم الأربعاء، دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحضور القمة العربية المزمع عقدها في شهر آذار/مارس القادم في العاصمة عمّان.

وتم تسليم الدعوة خلال زيارة خاصة قام بها جودة إلى رام الله اليوم حيث مقر الرئاسة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "رحب الرئيس بدعوة العاهل الأردني لحضور القمة العربية، مشيدا بدور الاردن ملكاً وحكومة وشعبا، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في شتى المجالات".

وفي تصريحات للصحفيين قال جودة "سلّمنا سيادة الرئيس عباس دعوة من شقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني لحضور القمة العربية المزمع عقدها في 29 من شهر آذار القادم والتي ستكون القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمالها فجلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائما على أنه مهما كانت الأحداث على مستوى المنطقة والعالم إلا أن القضية الفلسطينية تبقى هي الأهم وهي قضية الأردن الأولى ".

ووصف جودة قرار ادانة الإستيطان بأنه "تاريخي لمجلس الأمن الدولي يحرّم الاستيطان، ويعتبره مخالفا للقانون الدولي". وقال "هذا القرار هو الأهم عبر تاريخ القضية الفلسطينية وهو يؤكد على حل الدولتين باعتباره يحقق الهدف الأسمى وهو قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "نحن سعداء بهذه الزيارة التي تعكس التنسيق المشترك والتشاور المستمر والدائم بين القيادتين على المستويات كافة". وأضاف"الوزير جودة هنأ سيادة الرئيس بالقرار التاريخي في مجلس الأمن الدولي و كذلك تم بحث التطورات القادمة كالمؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في باريس خلال الشهر القادم والعمل على أن يكون العام 2017 عام إنهاء الاحتلال بدعم الأشقاء العرب، خاصة الأردن". وتابع المالكي "إننا نعول على الدعم الأردني في كافة الخطوات، القادمة، لأن الأردن يقف دائما مع فلسطين بكل إمكانياته، لأن القضايا والتحديات التي تواجهنا مشتركة".