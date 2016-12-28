لا تأكيدات حول احتمال مرور منفذ هجوم برلين من بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أوضحت مصادر محلية بلجيكية أن السلطات المعنية لن تستطيع تأكيد أو نفي ما تم تداوله من معلومات حتى الآن بشأن إمكانية مرور التونس أنيس عامري، منفذ هجوم برلين، من الأراضي البلجيكية، أثناء هروبه من ألمانيا إلى إيطاليا حيث تم قتله هناك من قبل الشرطة بضاحية في مدينة ميلانو.

وأشارت المصادر الى أن المعلومات التي تم الكشف عنها في فرنسا والتي تفيد بأن عامري استخدم الأراضي البلجيكية لا تزال قيد الدراسة، حيث "يجري حالياً تحليل صور كاميرات الفيديو، وتعمل الشرطة هنا على عدة سيناريوهات"، حسب كلامها

وأكدت المصادر أن الشرطة تعمل على دراسة مخطط سفر آخر قد يكون منفذ الهجوم استخدمه، فـ"من المحتمل أن يكون مر بشمال البلاد عبر مدينة أنفرس أو غنت قبل وصوله إلى باريس وإكمال رحلته إلى إيطاليا".

وكانت المعلومات الأولية أوضحت أن أنيس عامري كان مر عبر إحدى محطات القطار في العاصمة البلجيكية بروكسل

وتشير الشرطة أن إستخدام وسائل النقل البرية "ليس جديداً على الإرهابيين"، فهذا يذكر بما قام به منفذ هجوم المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014، والذي قبض عليه في فرنسا عندما استخدم حافلة برية للهروب من العاصمة البلجيكية.

و يمكن لأي شخص المرور عبر الحدود البرية بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن دون التعرض لأي مساءلة أو ملاحقة، لأن نظام شنغن يضمن حرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات داخل الدول الأعضاء فيه.

وكان عامري قد وصل إلى ميلانو في إيطاليا بعد هجومه على متن شاحنة على سوق لاعياد الميلاد في برلين،قاتلا دهسا 12 شخصا. ولقي مصرعه في تبادل لاطلاق النار مع دورية شرطة المدينة في ضاحية سيستو سان جيوفاني.