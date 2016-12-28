ترامب: لن نسمح بمواصلة معاملة إسرائيل بهذا الازدراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إسرائيل إلى "الصمود قوية" في وجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما قبل ساعات من القاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خطابا الليلة حول رؤيته الشاملة لحل الدولتين.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، "لا يمكننا أن نسمح بمواصلة معاملة إسرائيل بمثل هذه الطريقة من الازدراء التام وعدم الاحترام" .

وأضاف "لقد كان لهم دائما صديقا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ليس بعد، فبداية النهاية كانت بالاتفاق المريع مع إيران والان هذه (الأمم المتحدة)".

وتابع ترامب "ابقي قوية يا إسرائيل، إن تاريخ العشرين من كانون الثاني/يناير يقترب بسرعة"K في إشارة إلى موعد تسلمه الرئاسة.

وكان ترامب r] دعا ادارة اوباما إلى استخدام الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن ضد الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولكن ادارة اوباما رفضت وامتنعت عن التصويت ما سمح للقرار بالمرور باغلبية ساحقة.