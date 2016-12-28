الخارجية المصرية ترفض مشروع قانون امريكي حول ترميم الكنائس القبطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر.

ويطالب مشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى ديف ترو تحت اسم (قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية)، وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدي التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، احمد ابو زيد "مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث أن مصر لم تشهد عنفا طائفيا، وإنما شهدت أحداثا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون".

وشهدت عدد من الكنائس اعتداءات، مباشرة عقب فض قوات الأمن لاعتصامات الإخوان المسلمين في القاهرة في اب/أغسطس 2013

وأكد المتحدث، أن "الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق"، مشيرا إلي أنه "تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة".