المعارضة السورية المسلحة تتحفظ على مبادئ اتفاق هدنة روسي-تركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – لم تتوصل فصائل المعارضة السورية المسلحة إلى اتفاق مع تركيا وروسيا حول خطة روسية لوقف لإطلاق النار في سورية. وقالت مصادر من هذه الفصائل إن روسيا تفرض شروطاً عسكرية صعبة، وشروطاً سياسية تقضي بالقبول بعدم بحث مصير النظام السوري ورأسه في آستانا فيما لو شاركت هذه الفصائل في ذلك الاجتماع.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا بشأن إقناع كافة الأطراف المتحاربة في سورية لوقف إطلاق النار شامل، والبدء بمحادثات بين هذه الأطراف منتصف الشهر القادم في العاصمة الكازاخية أستانة.

لكن فصائل المعارضة المسلحة، وفق مصادر مسوؤلة من هذه الفصائل "واجهت شروطاً روسية صعبة، مقابل عدم تقديم ضمانات روسية لكبح جماح الميليشيات الرديفة السورية وغير السورية التي تُقاتل مع النظام في الطرف الآخر".

وقالت هذه المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لم تُقدّم روسيا سوى ضمانات شفهية، وأصرّت على أن تبدأ فصائل المعارضة بمقاتلة التنظيمات الإرهابية من الآن، عبر الإخبار عن مراكزهم ومقراتهم، والمساهمة في السيطرة عليها برياً فيما لو أمّنت روسيا التغطية الجوية، وهذا الأمر لا يعتبر أولوية بالنسبة لنا في ظل وجود ميليشيات إرهابية أخرى إيرانية وعراقية ولبنانية وحتى يمنية تعمل مع النظام ولا ضوابط لها" وفق قولها.

والفصائل السورية التي حضرت اجتماعاً في أنقرة حضره مسؤولون عسكريون روس وأتراك هي أحرار الشام وكتيبة السلطان مراد وجيش الإسلام وفيلق الرحمن والجبهة الشامية وفيلق الشام وأجناد الشام وغرفة عمليات حلب والفرقة الساحلية الأولى وجيش إدلب الحر وغيرها.

وعلى عكس ما يتم الترويج له، لم توافق فصائل المعارضة السورية المسلحة على الشروط الروسية لوقف الهدنة، رغم أنها -وفق المصادر نفسها- "لم تضع شروطاً تعجيزية، لكنها لن تقبل بشروط تعجيزية من الطرف الآخر".

ونفت المصادر أن تكون هذه الفصائل ممثلة للهيئة العليا للمفاوضات أو للائتلاف السوري المعارض، وقالت إن "الروس والأتراك يتعاملوا مع هذه الفصائل كأطراف عسكرية مستقلة عن كل الأطراف السياسية، ولم يُذكر خلال المفاوضات ما يُشير برغبة روسيا أن تكون القوى السياسية ممثلة لهذه الفصائل، وطالبت أن يكون لها جناح سياسي للتفاوض".

ومن المقرر وفق ما تم الإعلان عن أن تستمر الاجتماعات بين ممثلي هذه الفصائل وبين مسؤولين روس وأتراك غداً (الخميس) لمواصلة بحث الشروط وإمكانية تغييرها.

وتسعى روسيا لاستثناء مناطق ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم (فتح الشام) النصرة سابقاً، كما تشترط إيران -وفق تسريبات من المعارضة- استثناء الغوطة الشرقية ووادي بردى في ريف دمشق ومنطقة الوعر في حمص من الهدنة.

وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو قد التقى رياض حجاب، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، خلال زيارته أمس إلى قطر للتباحث حول موضوع الهدنة المقترحة من الجانب الروسي والمُتبناة من قبل تركيا. وأصدر الأخير بياناً أوضح فيه موقف الهيئة وبأنه لم يتلق أي دعوة لحضور مؤتمر أستانا، لكنّ لجهة البيان كانت وسطية لم ترفض المشاركة بالمؤتمر، فيما يُعتقد أنه قبول غير مباشر لتلقي الدعوة.

الأمر نفسه الذي نفاه ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، والذي من المُرجّح وفق مصادر متابعة أن يتم توجيه الدعوة لبعض شخصياته لحضور مؤتمر أستانا بصفة شخصية.

ورغم الموقف من روسيا، واعتبارها من قبل شريحة واسعة من تيارات وقوى المعارضة السورية طرفاً في النزاع، إلا أن الكثير من المعارضين السوريين يرون أن موسكو تتجه لتصبح أكثر اعتدالاً وميلاً لحل سياسي مقبول، لن يُرضي المعارضة لكنّه لن يكون لصالح النظام، وسيكون قابلاً للنقاش ومُرحباً به من قبل شريحة واسعة من السوريين الباحثين عن السلام وإنهاء الحرب، مقابل حل وسط يُنهي الحرب ويوقف سطوة الآلة العسكرية والأمنية للنظام.

وتسعى روسيا لتمرير حلّها ووضع نقاط أساسية في آستانا، وستقترح خارطة طريق لحل سياسي حسب القراءة والرغبة الروسية، ليوافق عليها من يحضر أستانا، أي لن تكون أستانة مكاناً للتوقيع على الحل بل مكاناً للتوافق على أسسه، تمهيداً لمفاوضات جنيف المُقررة في الثامن من شباط/فبراير المقبل، والتي ستبدأ بعد مباشرة ترامب وإدارته لمهامهم في 20 كانون الثاني/يناير 2017.

وتبقى المشكلة الأساس التي تتحدث عنها المعارضة السورية، سواء على مستوى الائتلاف أم على مستوى الهيئة العليا للمفاوضات، من الجانب السياسي، أو على مستوى الفصائل العسكرية المعارضة، على المستوى العسكري، هي التغلغل الإيراني الذي بات من التعقيد بحيث يصعب السيطرة عليه بسهولة حتى من روسيا، ذلك لأن التقارب الروسي – التركي يُقلق إيران، لكن الظروف لا تسمح لها بالرفض علناً لما يُقرره الروس، وقد تسعى لتخريب الاتفاقيات التي لا تناسبها بوسائل أخرى غير مباشرة.