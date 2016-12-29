بلجيكا: تزايد أعداد اللاجئين في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية العليا للاجئين في بلجيكا أن 14241 شخصاً قد منحوا حق اللجوء في البلاد هذا العام بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي.

وذكرت المفوضية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن البت في طلبات اللجوء المقدمة في بلجيكا، أن السلطات المعنية أعطت ردوداً إيجابية لحوالي 43 طالب لجوء يومياً خلال 2016، ما يعتبر رقماً قياسياً في البلاد.

وكانت السلطات المختصة قد منحت حق اللجوء خلال عام 2015 لـ10798 شخصاً، من جنسيات مختلفة، و"تعود نسبة الارتفاع من قبول اللاجئين، إلى زيادة أعداد طالبي اللجوء الذين يستحقون البقاء وكذلك إلى تأخر الإجراءات القانونية وطول مدة معاينة الملفات"، حسب بيان المفوضية الصادر بهذا الشأن.

وأوضحت المفوضية في بيانها أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات اللجوء عام 2015 حصلوا على الردود، إيجابياً كان أم سلبياً، هذا العام، إذ أن مدة معاينة الطلبات تستغرق إلى 12 شهراً.

ونوهت المفوضية أن العام الحالي لم يشهد تدفقاً لأعداد هائلة من طالبي اللجوء كما حدث خلال العام الذي سبقه، ما يؤشر إلى إمكانية أن ينخفض العدد بشكل ملحوظ خلال العام القادم.

ويعد السوريون والأفغان من بين الأشخاص الأوفر حظاً في الحصول على حق اللجوء في بلجيكا، حيث تقل معدلات رفض طلبات هؤلاء من قبل السلطات.