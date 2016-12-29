فصائل المعارضة السورية تُمرر هدنة شاملة لا تستثني سوى داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما -أكّد الناطق باسم وفد المعارضة السورية المسلحة المشارك في اجتماعات أنقرة مع الروس والأتراك، أن اتفاق الهدنة الذي تم التوقيع عليه مع فصائل المعارضة المسلحة لا يحوي أي استئناءات، كما أنه لا يستثني جبهة فتح الشام أيضاً (جبهة النصرة سابقاً)، على عكس ما أعلنت وسائل إعلام النظام السوري الرسمية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظهر اليوم (الخميس) أن فصائل المعارضة السورية وقعت مع الحكومة السورية على عدد من الوثائق تشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار يبدأ سريانه منتصف ليل اليوم (29 – 30) كانون الأول/ديسمبر الجاري.

لكن مصدراً من الوفد المفاوض أكّد لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عدم وجود أي ممثل من النظام السوري، أو أي مسؤول سوري خلال توقيع الاتفاق، وأن التوقيع تم بين فصائل المعارضة السورية من جهة وروسيا من جهة أخرى. وأكّد أن الهدنة ستشمل الغوطة ووادي بردى والوعر وكل ريف دمشق وإدلب، على عكس ما أرادت إيران والنظام السوري.

وبعد الإعلان الروسي، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سورية وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية بدءاً من هذه الليلة، بهدف "تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سورية"، وأرجعت وقف إطلاق النار إلى "الانتصارات والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على أكثر من اتجاه"، وذكرت أن قرار الأعمال القتالية يستثني تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) والمجموعات المرتبطة بهما.

ووقف إطلاق النار يعني احتفاظ كل من طرفي المعارضة المسلحة والنظام بالمناطق التي يسيطر عليها، ولا يُسمح لأي طرف بالتقدم، أو تغيير الواقع الميداني، ويمنع على كل منهما تجاوز حدود سيطرة الطرف الآخر، ليبقى الأمر على ما هو عليه حتى يتم الحل السياسي.

وأعلن المستشار القانوني للجيش الحر والناطق باسم وفد المعارضة المسلحة المفاوض، أسامة أبو زيد، أن الهدنة "شاملة ولا تستثني أي من المناطق التي يسيطر عليها الثوار، ولا يستثني أي فصل ضمن هذه المناطق، ويبدأ نفاذ الاتفاق الساعة 12 ليلاً بتوقيت سورية"، في إشارة إلى عدم استثناء (جبهة فتج الشام) من الهدنة.

من جهتها أكّدت تركيا أيضاً أن الاتفاق لا يشمل الفصائل المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.

وأكّد مأمون الحاج، عضو الهيئة السياسية للجيش الحر، في تصريح صحفي على شمول (جبهة فتح الشام) والمناطق التي تتواجد فيها مع العديد من المدنيين والفصائل الأخرى باتفاق وقف النار، كما أكّد المقدم فارس بيوش، مسؤول العلاقات السياسية في جيش إدلب الحر، الذي حضر اجتماع أنقرة، أن الاتفاق لم يستثنِ (جبهة فتح الشام) كما ادعى النظام السوري.

ووفق مصادر في المعارضة السياسية، فإنه شارك في التوقيع على اتفاق الهدنة الشاملة 12 فصيلًا من فصائل المعارضة السورية المسلحة، منهم أحرار الشام وكتيبة السلطان مراد وجيش الإسلام وفيلق الرحمن والجبهة الشامية وفيلق الشام وأجناد الشام وغرفة عمليات حلب والفرقة الساحلية الأولى وجيش إدلب الحر وغيرها.

فيما، قال وزير الدفاع الروسي إن 7 مجموعات معارضة سورية، يتجاوز عدد مسلّحيها 60 ألفا، وقعت اتفاقات مع الحكومة السورية، موضحاً أن تلك الجماعات تمثل نواة المعارضة المسلحة في سورية وتسيطر على العديد من المناطق في البلاد.

ومن المفترض وفق مصادر المعارضة السورية أن يشمل اتفاق الهدنة مراقبة وقف إطلاق النار ضمن آليات ستتعهد بها روسيا وتركيا، وكذلك فتح ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة، وتسهيل مرور قوافل الإغاثية والطبية من قبل جميع الأطراف.

وبالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في سورية، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن استعداد بلاده لتقليص عدد القوات الروسية في سورية، بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الاقتراح، وقال إنه بحال الاتفاق على وقف إطلاق النار فإن الجيش الروسي مستعد لتأمين فرض نظام وقف إطلاق النار وتنظيم مراقبة دائمة للتأكد من الالتزام بها، وأكد أن جماعات المعارضة التي لم تنضم إلى الاتفاقات حول وقف إطلاق النار، ستُعتبر جماعات إرهابية.

وكانت جولة ثالثة من المفاوضات قد جرت اليوم (الخميس) في أنقرة بتركيا بين فصائل المعارضة العسكرية وروسيا، تخللها انسحاب الفصائل بسبب استثناء الغوطة الشرقية ووادي بردى من الاتفاق قبل أن يعودوا إلى طاولة المحادثات من جديد، وتتراجع روسيا عن مطلبها هذا.

ولم يصدر أي موقف من الهدنة الشاملة من (جبهة فتح الشام)، كما لم يصدر بيان رسمي من ائتلاف المعارضة السورية، رغم ترحيب الكثير من أعضائه بالهدنة، فيما تخلل هذا الترحيب شكوك من العديد من قيادييه حول جدّية النظام وإيران وروسيا من تنفيذه، واعتبره البعض وسيلة لتمرير مؤتمر أستانة المرتقب منتصف الشهر المقبل.

وشدد قيادي في الائتلاف لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء على أنه "لا اتفاق ولا حل خارج منظمة الأمم المتحدة"، وقال "إن الإشراف الدولي أمر أساسي وجوهري لضمان التطبيق، بما في ذلك قوات أممية لفرض الأمن ومراقبة وقف إطلاق النار، فلا يمكن أن يكون أحد الأطراف هو المراقب لوقف إطلاق النار والضامن له"، في إشارة إلى وقوف روسيا إلى جانب النظام السوري.