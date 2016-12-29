إنخفاض بعدد المهاجرين إلى إسرائيل

القدس-كشفت معطيات الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية إنخفاضا في عدد المهاجرين إلى إسرائيل في العام 2016 مقارنة مع العام الماضي 2015.

وقالت "وصل نحو 27000 مهاجر الى إسرائيل في عام 2016 مقارنة مع 31،000 وصلوا في عام 2015″.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية لإسرائيل ناتان شارانسكي "إرتفاع عدد المهاجرين على مدى العامين الماضيين ناجم ، في جزء منه، عن سلسلة من العوامل الخارجية التي تغيرت أو اختفت، على الأقل في الوقت الراهن. في الوقت نفسه، على الرغم من التحول نحو الانخفاض هذا العام، نحن نرى أن الاتجاهات مستمرة على المدى الطويل وعدد المهاجرين إلى إسرائيل، ولا سيما من الدول الغربية، لا يزال مرتفعا مقارنة مع معدلات السنوات الخمس عشرة الماضية".

وأضاف "هذا دليل على حقيقة بأن إسرائيل تواصل جذب اليهود من جميع أنحاء العالم سعيا للحياة والهوية. وفي الوقت نفسه، تشير الأرقام أيضا أن دولة إسرائيل يجب أن تستثمر المزيد من الجهود في إيجاد حلول لدمج سريع واستيعاب المهاجرين، مع التركيز على العمالة، وخاصة الاعتراف بالشهادات المهنية والأكاديمية ".

وبحسب الأرقام فقد وصل نحو 7000 مهاجر الى اسرائيل من روسيا، التي تصدرت الرسم البياني في عام 2016، مقارنة مع 6600 وصلوا في عام 2015.

ووصل ما يقارب من 5500 مهاجر من أوكرانيا، مقارنة مع 7221 في العام الماضي، فيما جاء ما يقدر بـ5000 من المهاجرين الجدد من فرنسا، مقارنة مع 7900 في عام 2015.

ووصل 2900 من المهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع 3070 العام الماضي.

وزاد عدد المهاجرين من البرازيل بشكل كبير ووصل الى نحو 760 مهاجرا جديدا هذا العام، مقارنة مع 497 في عام 2015. ووصل 620 مهاجرا ومن روسيا البيضاء (مقارنة بـ600 في العام الماضي)، و 650 من المملكة المتحدة (775 في العام الماضي)، و 272 من جنوب أفريقيا (في العام الماضي 236).

وكان ما يقرب من 5150 من المهاجرين الجدد دون سن 17، و9500 تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة، و3000 كانت أعمارهم بين 36 و 45 عاما، 4600 كانت أعمارهم بين 46 و 65 عاما، وأكثر من 3000 كانت أعمارهم عاما 66 أو أكثر..

ومعظم القادمين الجدد لديهم خلفيات مهنية في الصناعة والبناء، وخدمات الطعام (حوالي 5،000 أفراد في المجموع)، والتكنولوجيا الفائقة والهندسة (2400)، والعلوم الإنسانية والاجتماعية (1900)، والطبية والمجالات شبه الطبية (1150)، و المحاسبة والقانون (1080).