عباس لوفد إسرائيلي: قرار مجلس الأمن انتصار لمعسكر السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إن قرار مجلس الأمن الدولي ضد الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية هو انتصار لمعسكر السلام.

وقال، خلال لقاءه في مكتبه في رام الله اليوم وفدا إسرائيليا ضم عددا من الوزراء ونواب كنيست سابقين، "إن تصويت مجلس الامن وبالأغلبية على مشروع القرار رقم 2334 هو انتصار حقيقي لمعسكر السلام".

وأضاف "القرار يفتح المجال لمفاوضات جادة وحقيقية تقود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مبدأ حل الدولتين، وقرارات ومرجعيات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن "القيادة الفلسطينية تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وكان الوفد الإسرائيلي هنأ الرئيس الفلسطيني على المؤتمر السابع لحركة فتح الشهر الماضي.

كما ثمن الوفد الإسرائيلي مواقف الرئيس الفلسطيني "الداعمة للسلام وحل الصراع من خلال المفاوضات"، مشددا على "أهمية التعاون بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مجالات المياه والبيئة باعتبارها ذات أهمية قصوى للجانبين".