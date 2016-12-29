جينتيلوني: مؤشرات تعاون مفيدة من السلطات المصرية بشأن مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لفت رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني الخميس الى أنه تلقى مؤخرا من الجانب المصري "مؤشرات تعاون مفيدة"، بشأن قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير الماضي.

وقال جينتيلوني خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي بالعاصمة روما، "رأيت مؤخرا مؤشرات تعاون مفيدة جدا وآمل أن يتطور" هذا التعاون.

وأضاف بعد "الأشهر الأولى الصعبة ومحاولات التضليل"، التي عقبت مقتل ريجيني وأحدثت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة، "الآن التعاون بين النائب العام في روما والنائب العام في القاهرة حقق بعض النتائج".

ولقد أصدر فريقا التحقيقات الايطالي والمصري بيانا مشتركا، بعد اجتماعين عقدا في روما السادس والسابع من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، تم التأكيد من خلاله على "استمرار التعاون الوثيق وتبادل المستندات الخاصة بالتحقيقات حتى الوصول إلى الحقيقة بشأن الظروف التى أسفرت عن وفاة رجينى".