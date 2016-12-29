جينتيلوني: المستوطنات لا تساعد حل الدولتين وعزل اسرائيل وهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني أن بلاده "تعتبر أن حل الدولتين هو الحل الذي يتعين المضي فيه" بشأن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، كما "أن المستوطنات لا تساعد حل الدولتين"

ولكن جينتيلوني نوه خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي اليوم الخميس في العاصمة روما، بأن "أية استراتيجية دبلوماسية تقوم على عزل إسرائيل كأداة للضغط هي وهم"، على حد وصفه

وشدد رئيس الحكومة الايطالية على أن "التفاوض ينبغي ان ينطلق على أسس تفاوض"، وجدد "المستوطنات لا تساعد، الا أن فكرة اجبار اسرائيل على العودة الى طاولة المفاوضات من خلال عزلها دبلوماسيا، هي فكرة ليست مجدية".

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