مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس، "بالاتفاق الذي أعلنت عنه روسيا بشأن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية".



ودعت الخارجية المصرية في بيانها "جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، باعتباره خطوة نحو وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري نتيجة العنف والاقتتال، وتمهيداً لإستئناف المحادثات السياسية، مع استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية".

ورأى البيان، الذي لم يشر الى الدور التركي في التوصل الى الهدنة الشاملة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الخميس-الجمعة، أن "هذا الاتفاق يتسق مع موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة في سورية، بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة يتمثل في الحل السياسي العادل الذي يحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحقن دماء أبناء الشعب السورى، ويحافظ على وحدة أراضى الدولة السورية وسيادتها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ويعيد الاستقرار إلى الساحة السورية، مع استمرار مكافحة الإرهاب البغيض في سورية والمنطقة".

وذكرت مصادر اعلام روسية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أطلع هاتفيا في وقت لاحق نظيره المصري، سامح شكري، على مضمون الاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة حول الهدنة وما يعقبها فيما يختص بالتسوية السياسية للأزمة.