ايطاليا ستسعى لتحسين العلاقات بين موسكو والغرب خلال رئاستها لمجموعة السبع الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني أن بلاده ستعمل على استخدام رئاستها لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العام المقبل "للمساهمة في احداث علاقة مختلفة مع روسيا"، التي تخضع لعقوبات غربية لضمها شبه جزيرة القرم ولدورها بصفة عامة في النزاع شرقي أوكرانيا.

ووصف جينتيلوني خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام، الذي تنظمه نقابة الصحفيين الايطالية، اتفاق اطلاق النار الشامل في سورية المعلن بضمانات روسية وتركية بـ"الهش"، ألا أنه اعتبره نقطة انطلاق "جديرة بالثقة" لحل الأزمة عبر مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة بوساطة الأمم المتحدة.