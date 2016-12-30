حماس ترحب باتفاق التهدئة بسورية وتدعو لإيجاد حل سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت حركة (حماس) الفلسطينية إنها "تابعت بارتياح أنباء التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في سورية".

وأضافت في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن حركة حماس إذ ترحب بوقف إطلاق النار لتدعو إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يمكن من تجنب المزيد من سفك الدماء والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها واحترام إرادته وحقوقه وسيادته على أرضه وينهي حقبة دموية سوداء".

وتابعت الحركة "إن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى تسوية وإنهاء جميع الخلافات في جسد الأمة بعيدا عن لغة الدماء وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأملا في استعادة عافيتها ووحدتها وقوتها والتفرغ لقضيتها المركزية وصراعها مع الكيان الصهيوني".

وكانت قيادة (حماس) غادرت العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد بدء الأحداث في سورية قبل 5 سنوات.