حصاد 2016 في أوروبا: محاربة الإرهاب، تصاعد اليمين المتطرف وخروج بريطانيا من الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعتبر سنة 2016، التي أشرفت على الرحيل من أعقد وأصعب السنوات التي عرفها الاتحاد الأوروبي في تاريخه، حيث أثبتت الأحداث هذا العام قصور رؤية دول ومؤسسات الاتحاد وعجزها عن مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

بدأ العام الحالي بإرث ثقيل تركه العام الذي سبقه، خاصة لجهة تعقد وتفاقم أزمة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء على الأراضي الأوروبية وتصاعد التهديد الإرهابي، خاصة بعد هجمات 13 تشرين الأول/وفمبر في باريس.

وفي محاولة لمعالجة أزمة اللاجئين في ظل اختلاف عميق بين وجهات ومقاربات الدول الأعضاء، توصلت مؤسسات الاتحاد في 18 آذار/مارس الماضي إلى إتفاق مع تركيا لا يزال يثير جدلاً حاداً حول شرعيته وتطابقه مع القانون الدولي، وواقعيته السياسية.

فبالرغم من أن الاتفاق نجح إلى حد ما في تخفيض عدد الوافدين من تركيا إلى الجزر اليونانية، إلا أنه لم يؤد إلى أي تحسن في العلاقات بين بروكسل وأنقرة، كما كان مأمولاً، بسبب الشد والجذب القائمين بين الطرفين حول الوفاء بما تم تضمنه هذا الاتفاق من حوافز.

ولكن الاتفاق لم يطبق كما كان مأمولاً، إذ نجح 347 ألف مهاجر في دخول دول الاتحاد بطرق مختلفة، ما يعني أن الطريق لا تزال طويلة أمام أوروبا لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة.

فقد تعهدت بروكسل بمساعدة أنقرة على تحسين شروط حياة اللاجئين السوريين على كامل الأراضي التركية وتسريع مفاوضات الانضمام وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول، بمقابل قيام أنقرة بالاحتفاظ بهم وضبط حدودها مع أوروبا.

ولكن مسيرة العلاقات الأوروبية – التركية اصطدمت بالتغيرات الداخلية التي اتصلت بشكل مباشر أو غير مباشر بمحاولة الانقلاب الفاشلة ا في تركيا في تموز/ يوليو 2016، وما أعقب ذلك من تهديدات ومساومات أطلقت من تركيا نحو أوروبا.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فقد شهد عام 2016، تصاعداً في الاعتداءات الإرهابية والإجرامية الطابع في العديد من الدول والتي تورط فيها مهاجرون أو طالبو لجوء أو مواطنون من أصول مهاجرة، ما عزز من ظواهر الكراهية والانطواء ورفض الآخر في كل أنحاء أوروبا.

في 22 آذار/مارس الماضي، استفاقت العاصمة بروكسل على وقع هجومين إرهابيين طالا المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية، ما أدى لمقتل وجرح العشرات من جنسيات مختلفة.

هذا الحادث، الذي هز أوروبا بكاملها أدى إلى تغيرات كبيرة في حياة المواطنين، الذين أدركوا أن عليهم الاعتياد على العيش على وقع التهديد الإرهابي، حيث "لا يمكن استبعاد الخطر بالكامل"، حسب تسابصريح سابق لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل.

هجوم بروكسل أدى إلى تعديلات كبيرة في الترسانة القانونية والتشريعية في البلاد من أجل محاربة الإرهاب، وإلى تغيرات واضحة في طريقة مقاربة و إدارة الملفات الأمنية.

أما على الصعيد الأوروبي، فقد أدت هجمات بروكسل إلى تسريع إقرار إقامة سجل لجمع وحفظ معطيات المسافرين جواً في القارة العجوز، وإلى العديد من الإجراءات لضبط الحدود الخارجية، من أهمها إقامة قوة حرس حدود وخفر سواحل وتعزيز قدرات وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول.

هجمات بروكسل أضرت كثيراً بقطاعات السياحة والفندقة والأعمال ليس فقط في بلجيكا، بل في العديد من الدول المجاورة التي شهدت محاولات هجمات إرهابية تم إحباط الكثير منها.

لم تتوقف المفاجآت السيئة التي تلقتها أوروبا هذا العام عند هذا الحد، فبالرغم من كل الجهود المبذولة للحفاظ على التماسك الأوروبي، أظهر الاستفتاء الشعبي الذي تم في بريطانيا في 23 حزيران/يونيو الماضي نية الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد.

أنعش هذا الأمر مواقف أحزاب اليمين المتطرف في كافة أنحاء أوروبا، رغم اختلاف توجهاتها، ما أوقع مؤسسات الاتحاد في حالة من التخبط وعدم اليقين، إذ أن عمليات خروج لندن من تحت المظلة الأوروبية لم تبدأ بعد و لا تزال محفوفة بالمجاهيل.

ولا تزال مؤسسات الاتحاد الأوروبي تواصل العمل من أجل عدم السماح بتكرار السيناريو البريطاني، إلى أن بعض التحركات المناقضة للقيم الأوروبية في كل من بولونيا وهنغاريا تثير المخاوف حول المستقبل على المدى المتوسط.

ولم يكن الحال أفضل على المستوى الاقتصادي، إذ أن أوروبا لم تنجح، كما أملت، في التوصل إلى إتفاق تجارة وشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي باراك أوباما، ما وضعها حالياً أمام أمر واقع قاس يتمثل في معارضة الرئيس الجديد دونالد ترامب لمثل هذا الشكل من الاتفاقيات.

أما بالنسبة لاتفاق التجارة الحرة مع كندا، فقد كان الفشل حليف بروكسل مرة أخرى، فقد واجه الاتحاد معارضة من منطقة والونيا (جنوب بلجيكا)، التي طالبت بضمانات أكثر عملية للموافقة على الاتفاق، وهو ما تم التوصل إليه بعد الكثير من عمليات التجاذب والمفاوضات بين ساسة الاتحاد وساسة منطقة والونيا.

لكن توقيع الاتفاق مع كندا، الذي تم في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم ينه المسألة، إذ أنه سيعرض على محكمة العدل الأوروبية، بدعم ليس فقط من منطقة والونيا، بل من قبل العديد من الأوساط البرلمانية والأهلية التي تخشى على مستقبل الصناعات والشركات والمعايير المعمول بها في الاتحاد.

ولا يمكن لهذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي ما لم يتم الموافقة النهائية عليه من كافة البرلمانات المحلية والفيدرالية في الدول الأعضاء، ما يعني أن الطريق لا تزال محفوفة بالمخاطر.

على مستوى السياسة الخارجية، لم تكن سنة 2016، مزدهرة بالنسبة للأوروبيين، فقد شهدوا عاجزين على إخفاق سياساتهم في حل مشكلة قبرص و ابتعاد حليفهم التركي عنهم وكذلك على عملية استبعاد كاملة خضعوا لها من قبل روسيا، خاصة في الملف السوري.

فقد فشلت تحركات الأوروبيين في الحفاظ على مكان لهم على طاولة المباحثات لحل للصراع في سورية، وآخر دليل على هذا صمتهم "المدوي" بعد توصل موسكو وأنقرة إلى وقف إطلاق نار، يبدو للوهلة الأولى فعالاً، في هذا البلد.

دليل آخر على الفشل الأوروبي والغربي عموماً في سورية، هو استبعادهم مرة أخرى من المفاوضات المأمول عقدها منتصف شهر كانون الثاني/ يناير القادم في استانة لبحث آفاق الحل.

ويبقى من الصعب حصر ما عانته أوروبا هذا العام، أما الأمنيات الطيبة بعام 2017 أفضل حالاً، فقد تظل بعيدة عن الواقعية.





