تزامنا مع اعلان وقف اطلاق النار، الائتلاف الوطني المعارض يدعو السوريين للتظاهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض "أبناء سورية في كل مكان، على تراب الوطن والمهجر، إلى التظاهر والحشد والتعبير عن رؤيتهم لسورية ولمستقبلها اليوم الجمعة، وأداء واجب الشهادة بالحق في وجه أنصار الباطل والطغيان ومرتزقة الاحتلال"، واعتبار "هذه الجمعة يوماً لتجديد العهد مع مبادئ ثورة الحرية والكرامة، لإنهاء الاستبداد بكل رموزه وأشكاله وأنماطه".

ورأى الائتلاف في تصريح صحفي أن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس، يمثل فرصة جديدة للشعب السوري، يؤكد من خلالها تمسكه بحقوقه في الحرية والعدالة والكرامة"، مشيداً بـ"صمود هذا الشعب ونضاله الملتزم بمبادئ ثورته وتطلعاتها؛ عبر ست سنين من عمر الثورة".